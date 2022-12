Kryzys energetyczny Kiedy prąd jest najtańszy? Podpowiadamy skuteczny sposób na mniejsze rachunki

W Polsce jest już ponad 6 mln seniorów pobierających świadczenie emerytalne z ZUS. Mimo wielu dodatków i waloryzacji wysokość przeciętnej emerytury wciąż pozostawia wiele do życzenia. Statystyczny emeryt otrzymuje z ZUS nieco ponad 2,6 tys. zł brutto. Natomiast rekordzista w Polsce pobiera kwoty większe, niż zarabiają najważniejsze osoby w państwie. Ile wynosi najniższa i najwyższa emerytura w Polsce?

Ile wynosi średnia emerytura w Polsce w 2022 roku?

Średnia emerytura w Polsce wynosi obecnie 2681,03 zł brutto. Z danych zaprezentowanych przez prof. Gertrudę Uścińską, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wynika że na wyższe emerytury mogą liczyć mężczyźni, których przeciętne świadczenie emerytalne w Polsce wynosi 3,3 tys. zł, podczas gdy średnia emerytura wypłacana kobietom to tylko 2,2 tys. zł.

Aktualnie stopa zastąpienia wynosi około 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. Zatem przeciętne emerytury dla kończących swoją karierę zawodową są obecnie o połowę niższe niż wynagrodzenia z pracy. Według prognoz ZUS w 2040 roku stopa zastąpienia ma wynieść 37,9 proc. To oznacza złe informacje dla przyszłych emerytów.

Ile wynosi najniższa emerytura w Polsce?

Najniższa emerytura w 2022 roku wynosi 1338,44 zł brutto. Oznacza to, że na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie co miesiąc wpływa dokładnie 1217,98 zł. Dla porównania od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r. kwota najniższej emerytury brutto wynosiła 1250,88 zł. Minimalna emerytura wzrosła więc o 87,56 zł brutto.

Na najniższą emeryturę mogą liczyć osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz staż pracy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet lub 25 lat dla mężczyzn. Seniorzy mają jednak możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wówczas ZUS wypłaca im emeryturę w kwocie, którą wypracował. To sprawia, że realnie najniższa emerytura w Polsce wynosi 1 grosz. Tyle co miesiąc otrzymuje kobieta, która przepracowała na umowie zlecenie tylko jeden dzień.

Ile wynosi najwyższa emerytura w Polsce?

Dane na temat najwyższych emerytur pobieranych w Polsce są równie szokujące. Obecnie najwyższe świadczenie, jakie wypłaca ZUS, wynosi 37 815 zł. Mężczyzna, który je otrzymuje, pracował przez 67 lat jako naukowiec nauk przyrodniczych i technicznych. Na emeryturę przeszedł w wieku 85 lat. Mężczyzna zatrudniony na umowę o pracę zgromadził kapitał emerytalny w wysokości 2,4 mln zł.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że wśród kobiet najwyższa emerytura wynosi 26 868 zł. To osoba, która przeszła na emeryturę w wieku 81 lat i ma przepracowanych 61 lat na umowie o pracę. Kobieta zgromadziła kapitał emerytalny w wysokości 1,8 mln zł.

