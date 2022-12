Polska Ten emeryt dostaje ponad 37 tys. zł. Ile wynoszą najwyższe i najniższe emerytury w Polsce?

Obecnie podstawowa emerytura rolnicza wynosi zaledwie 1084,58 zł brutto. To o ponad 250 zł mniej niż najniższa emerytura gwarantowana przez ZUS. Z danych KRUS wynika natomiast, że przeciętne świadczenie w 2022 r. wynosiło 1367,24 zł brutto.

Emerytura dla rolników 2023 - waloryzacja na nowych zasadach

Aktualnie wysokość emerytur wypłacanych przez KRUS ustalana jest w oparciu o tzw. emeryturę podstawową. W praktyce oznacza to, że wielu seniorów otrzymuje bardzo niskie świadczenia.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy ma doprowadzić do wyrównania stawek najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS oraz KRUS. Jeśli obecne świadczenie jest niższe niż najniższa gwarantowana emerytura - od marca 2023 r. ma to być 1588,44 zł - zostanie ono automatycznie podniesione.

"Mając na względzie, że świadczenia rolnicze są stosunkowo niskie, zaproponowane rozwiązanie pozwoli zrekompensować świadczeniobiorcom ich oczekiwania w trakcie przyszłorocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych. Jest to szczególnie istotne z tego względu, że z zapowiedzi dotyczących tegorocznej waloryzacji wynikało, że świadczenia wzrosną o 7 proc., a sposób waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych nie pozwolił osiągnąć tej wartości" - można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że wskaźnik waloryzacji na 2023 r. wyniesie 9,6 proc.

Więcej zmian dla rolników. Nie tylko wyższa emerytura z KRUS

– Polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w całym kraju. Dzisiaj spłacamy dług wdzięczności wobec jej mieszkańców – powiedział w czasie konferencji prasowej Mateusz Morawiecki.

Zaznaczył on, że zmiana stawek świadczeń emerytalno-rentowych to tylko jedno z wprowadzonych rozwiązań działających na korzyść rolników. Kolejnym jest możliwość otrzymania dodatkowych emerytur rolniczych, będących rekompensatą za opłacanie podwójnych składek ubezpieczeniowych. Dotyczy to ok. 100 000 rolników.