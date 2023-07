Wyż rozbudowujący się nad Europą Środkową będzie się utrzymywać przez cały weekend. Zapewni nam suchą, słoneczną aurę. Będzie ciepło nad morzem i gorąco, a nawet upalnie w pozostałych częściach kraju.

Piękna pogoda w sobotę

W pierwszy dzień weekendu nasz kraj znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia, który będzie się rozciągał od Morza Norweskiego po północne Włochy. Dominować będzie suche powietrze polarne morskie. Wahania ciśnienia będą niewielkie.

Zdjęcie W sobotę w Polsce będzie się utrzymywał wyż, który zapewni suchą, słoneczną aurę a lokalnie też upał / wxcharts /

W ciągu dnia będzie małe lub miejscami umiarkowane zachmurzenie. Będzie bardzo ciepło: najniższe temperatury zanotujemy nad morzem (19-21 stopni Celsjusza) a w rejonach podgórskich Karpat będą 23 st. C. W reszcie kraju termometry pokażą od 25 do 29 st. C. Najgoręcej będzie na zachodzie i Śląsku, gdzie można się spodziewać temperatur dochodzących do 32 st. C.

Wiatr będzie słaby, nad morzem okresami umiarkowany, wiejący z kierunków północnych.

Zdjęcie W sobotę będzie bardzo pogodnie i ciepło a na zachodzie nawet upalnie / IMGW /

Noc bez niespodzianek

Noc z soboty na niedzielę będzie przeważnie bezchmurna, z lokalnym niewielkim zachmurzeniem. Lokalnie na Pomorzu mogą się pojawić silne mgły. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju, gdzie może być nawet 9 st. C. W reszcie kraju temperatury wyniosą od 10 do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny.

