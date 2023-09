- To badanie ze względu na jego specyfikę ma charakter eksperymentalny. Przez wiele miesięcy się do niego przygotowywaliśmy. Największe wyzwanie dotyczyło metody oraz kryteriów doboru próby badawczej. Celem było możliwie precyzyjne odwzorowanie struktury socjodemograficznej uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce - tłumaczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą" pomysłodawca badania dr Robert Staniszewski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Badanie uchodźców w Polsce. Odmienne postawy

Jak Ukraińcy oceniają warunki życia w Polsce?

Ponad połowa deklaruje, że po przybyciu do Polski warunki ich życia się pogorszyły. Przyjazd do Polski był zmianą lepsze jedynie dla niecałych dwóch piątych ankietowanych.

Jak Ukraińcy czują się traktowani w Polsce?

Większość Ukraińców objętych badaniem nie czuje się gorzej traktowana w naszym kraju. Jedna piąta respondentów wskazuje na gorszy dostęp do rynku pracy (21,8 proc.), wysokość wynagrodzenia (20,2 proc.) oraz dostęp do administracji publicznej (17,7 proc.).

Prawie wszyscy (94,3 proc.) pozytywnie oceniają pomoc , jaką otrzymali w naszym kraju. - Na szczególną uwagę zasługuje to, że na to pytanie nie udzielono nawet jednej odpowiedzi negatywnej - podkreśla w rozmowie z mediami dr Staniszewski.

Ile Ukraińców zostanie w Polsce?

Po zakończeniu wojny niemal połowa uchodźców zamierza wrócić do Ukrainy. Na stałe w Polsce chce zostać co dziesiąty, a 16,5 proc. chce zostać tu jakiś czas po jej zakończeniu. Co piąty Ukrainiec nie zdecydował jeszcze, co zrobi ze swoim życiem po wojnie.