Pogoda na początku tygodnia z pewnością nie zachęca do wychodzenia na dwór . W kolejnych dniach również nie będzie pięknie, ale pojawiła się nadzieja na poprawę . Koniec tygodnia i weekend mogą nas przyjemnie zaskoczyć - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Kiepska pogoda od początku

Poniedziałek jest pochmurny i deszczowy w większości kraju. Najbardziej deszczowo będzie na Pomorzu wschodnim, gdzie suma opadów sięgnie 10-15 mm. Choć pada przeważnie deszcz, to na północnym wschodzie wieczorem pojawi się także deszcz ze śniegiem .

Wyższymi temperaturami będą się cieszyć mieszkający na południowym zachodzie, gdzie temperatury sięgną około 14 stopni Celsjusza . W centrum można liczyć na 7-8 st. C, a najchłodniej będzie na na północnym wschodzie: 3 stopnie Celsjusza. Na nizinach będzie dosyć mocno wiało: do 60 km/h .

Pogoda dla wytrwałych

Nieprzyjemna aura będzie nam towarzyszyć również w kolejnym dniu. Utrzymają się duże różnice temperatur : od zaledwie 2 st. C na północnym wschodzie, przez około 8 stopni w centrum do nie więcej niż 12 stopni Celsjusza na zachodzie Polski . Rano na krańcach północno-wschodnich możliwe słaby przymrozki.

Deszcz nie odpuści i wystąpi w wielu miejscach. Silniej może padać na południu. Pocieszający może być fakt, że wiatr osłabnie i nie będzie się nam dawać we znaki.

We wtorek najsilniejszy deszcz będzie padać na południu kraju. Wiatr będzie wyraźnie słabszy niż w poniedziałek

Pogoda zaczyna się wahać

W połowie tygodnia pogoda zacznie się nieco uspokajać. Nie powinno już być przymrozków: w nocy z wtorku na środę będzie od 2 do 5 stopni Celsjusza. W ciągu dnia wciąż będzie przeważnie chłodno, z temperaturami od 5 st. C na Suwalszczyźnie do około 12 stopni Celsjusza na zachodzie.