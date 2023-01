Tusk w Rafako: Czuję się współodpowiedzialny za tę sytuację

Oprac.: Aleksandra Cieślik Polska

- Czuję się współodpowiedzialny za to, co dzieje się w ostatnich latach, bo - będąc premierem - uczestniczyłem w przygotowywaniu zamówień i wtedy zaczęła się historia, z którą wiązałem i wiążę nadzieję - podkreślił Donald Tusk w Raciborzu (woj. śląskie) na spotkaniu z załogą Rafako, nawiązując do obecnej sytuacji firmy. - Od was zależy, czy przekształcimy tę energetykę, ale jest jeden warunek - nie możecie upaść - dodał.

Zdjęcie Donald Tusk w Raciborzu / Polsat News