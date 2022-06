Tusk o uniewinnieniu Niesiołowskiego: To, co wiedziałem zawsze, potwierdził sąd

Oprac.: Krystyna Opozda Polska

- Ktoś, kto wpadł na pomysł, by Stefanowi Niesiołowskiemu zarzucać korupcję - naprawdę musiał mieć wyłącznie złą wolę. To, co ja wiedziałem zawsze, potwierdził sąd: uwolnienie od wszelkich zarzutów korupcji - powiedział w poniedziałek lider PO Donald Tusk odnosząc się do uniewinnienia byłego posła Platformy.

Zdjęcie Donald Tusk / Rafał Guz / PAP