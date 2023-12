Trudne warunki na drogach, zawieje i zamiecie. Ostrzeżenia IMGW

IMGW ostrzega. W nocy wystąpią trudne warunki na drogach

Termometry w nocy pokażą od -5 st. C na Podhalu i -4 st. C na Pomorzu, przez 0 st. C do 2 st. C w centrum i na nizinach, po 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby i powieje z kierunku południowego. Porywistych powiewów synoptycy spodziewają się jedynie na południu kraju, szczególnie w górach. Wiatr osiągnie tam prędkość do ok. 70 km/h, co wywoła zawieje i zamiecie śnieżne.