- To są zajęcia, których celem jest przeszkolenie przede wszystkim z podstawowych zasad obsługi broni, przetrwania, pomocy medycznej, walki w bliskim kontakcie, a więc to wszystko, co jest potrzebne, żeby zareagować odpowiednio i skutecznie w sytuacji kryzysowej - powiedział Mariusz Błaszczak w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim.

- Naszym celem jest to, żeby jak najwięcej osób było przeszkolonych. Ale naszym celem jest również zachęcenie młodych ludzi do przystępowania do Wojska Polskiego - zaznaczył szef MON.

Błaszczak wskazywał też zalety szkoleń wojskowych. Podkreślił, że warto wziąć w nich udział, "żeby nabyć umiejętności, żeby poszerzyć swoje umiejętności związane z obronnością, żeby także skosztować grochówki wojskowej, bo gwarantujemy również wojskowe żywienie".

Akcja "Trenuj z wojskiem"

W tym roku inicjatywa MON jest realizowana pod hasłem "Trenuj z wojskiem w ferie". Od połowy stycznia do do końca lutego będzie można wziąć udział w sobotnich szkoleniach, które będą realizowane w 31 jednostkach wojskowych w całym kraju.



Obywatele bezpłatnie mogą zapoznać się z bronią. W czasie 8-godzinnego szkolenia żołnierze pokażą uczestnikom zasady obsługi broni, podstawy przetrwania, techniki walki w bliskim kontakcie oraz - jak zapewnia na swojej stronie internetowej wojsko - "będzie można także rzucić granatem".