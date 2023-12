Tragedia w Międzyzdrojach. Są wyniki badań krwi sprawcy

Do tragedii w Międzyzdrojach doszło w sobotę około godziny 18. W grupę osób, spacerujących ulicą Dąbrówki, wjechał samochód osobowy . Kierowca wydostał się z pojazdu, jednak nie udzielił pomocy poszkodowanym i uciekł z miejsca zdarzenia.

Tragedia w Międzyzdrojach. Sprawca był pod wpływem narkotyków i dopalaczy

Jak wynika z informacji serwisu rmf24.pl, badania wykazały, że we krwi 35-latka wykryto ecstasy i alpha-PHP - pierwszy ze środków to narkotyk, z kolei drugi to silnie działający dopalacz.