Jak wynika z prognoz IMGW, we Wszystkich Świętych musimy pogodzić się z pochmurną i nieprzyjazną aurą. W porównaniu z wcześniejszymi dniami będzie wyraźnie chłodniej.

Na Pomorzu oraz na Wybrzeżu temperatura wyniesie około 8 stopni Celsjusza. W centrum kraju będzie nieco cieplej: 11 st. C, zaś najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą do 15 st. C.

Wszystkich Świętych 2023: Czy na cmentarzu będzie padać?

We wtorek w wielu miejscach mocno dawał się we znaki silny wiatr . W środę 1 listopada podmuchy na szczęście osłabną. W Karpatach może w porywach wiać z prędkością do 60 km/h.

Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski już wcześniej ostrzegał, że odwiedzający cmentarze powinni pamiętać o zabraniu parasoli . Wszystko wskazuje na to, że wstępne prognozy się potwierdzą, przynajmniej w dużej części kraju. 1 listopada najbardziej pochmurnie będzie na wschodzie i to właśnie tam będzie padał deszcz - szczególnie rano. Na szczęście nie będą to duże ulewy, a raczej słabe opady i mżawki.

Jak poinformował rzecznik IMGW, około południa znajdujący się nad Polską front przesunie się się na wschód, poza granice naszego kraju. Wówczas również na wschodzie zaczną pojawiać się przejaśnienia, a deszcze ustaną. Na zachodzie z kolei, chociaż od rana będzie przeważnie pochmurnie i szaro, nie powinien padać deszcz.

Prognoza pogody na Zaduszki 2023: Zmiana na lepsze

Pogoda 2 listopada będzie lepsza niż we Wszystkich Świętych. Pojawią się większe rozpogodzenia, a temperatura nieco wzrośnie. Grzegorz Walijewski przekonuje, że w Zaduszki pogoda będzie "przyjemniejsza" niż 1 listopada. Odpoczniemy między innymi od deszczu - cały kraj powinien być wolny od opadów.

W Zaduszki w ciągu dnia temperatura w praktycznie całej Polsce przekroczy 10 stopni Celsjusza. Tylko na północy kraju termometry mogą pokazać około 9 st. C. W centrum temperatura wyniesie 13-14 st. C. Najwyższe temperatury panować będą na południu: 15-16 stopni Celsjusza.

Rzecznik IMGW zastrzegł, że chociaż w Zaduszki wiatr nie będzie zbyt silny, to mimo wszystko spowoduje, że odczuwalna temperatura będzie niższa od temperatury powietrza.

