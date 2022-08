"W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, głównie w pasie od Pomorza po Podkarpacie, lokalnie grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 20 mm do 30 mm" - czytamy w komunikacie IMGW.

Pogoda w środę. IMGW: Przelotne opady, zanikające burze

Rano miejscami wystąpi zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 29 st. C do 32 st. C - nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat oraz miejscami na południowym wschodzie od 24 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami na wybrzeżu i początkowo na południu duże i tam przelotne opady deszczu lub zanikające burze. W drugiej części nocy miejscami mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów, a w kotlinach górskich do 300 metrów.

"Temperatura minimalna od 16 st.C do 20 st.C. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 12 st. C do 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, miejscami zmienny. W czasie burz wiatr porywisty" - dodaje Instytut.

IMGW prognozuje też, że w środę zachmurzenie w Warszawie początkowo będzie duże. Wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 29 st. C. Wiatr przeważnie słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe.

Pogoda w czwartek. IMGW: Burze i grad

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północy i zachodzie lokalnie przelotny deszcz, po południu na Dolnym Śląsku lokalnie burze z gradem.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz około 15 mm. Temperatura maksymalna od 29 st. C do 33 st. C, chłodniej nad morzem oraz w rejonach podgórskich - od 24 st. C do 27 st. C. Wiatr słaby, po południu miejscami umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy około 60 km/h.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe, po południu okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 32 st.C. Wiatr słaby, wschodni i północno-wschodni