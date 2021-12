- Chcemy i musimy ruszyć do odbudowy zgliszcz, które zostawia nam PiS. My wiemy, jak to zrobić - mówił Hołownia. Dodał, że "gospodarka to przecież nie liczby, gospodarka to człowiek, jego marzenia i przedsiębiorczość".

Następnie lider stwierdził, że mali i średni przedsiębiorcy zasługują na sprawiedliwość i przewidywalność.

- Gospodarka to nie tylko przedsiębiorcy, ale i pracownicy. Często zmęczeni. Jeśli mamy ambicje dołączyć do najbogatszych krajów świata, musimy wiedzieć, że nie zrobimy tego rękami zmęczonych pracowników. Stop śmieciówkom - mówił Hołownia.

Reklama

- Poziom korupcji i nepotyzmu w Polsce wszystkich poraża - mówił Hołownia. Dodał, że "kneblowanie ust dziennikarzom lokalnej prasy to zamach na wolność słowa".

- Ujawnimy rzeczywisty poziom zadłużenia państwa, która wliczy też pieniądze cieknące w państwowych fundacjach - dodał Hołownia.

- Odpolitycznimy Bank Centralny, żeby przerwać szczęśliwą passę prezesa Glapińskiego. Nie będę się nad nim znęcał tak, jak on znęca się nad naszą złotówką - stwierdził. Hołownia dodał, że "może to dobry czas" na powrót do debaty nad przyjęciem przez Polskę euro.

Hołownia nawiązał też do systemu edukacji. - Polska szkoła potrzebuje edukacji proinnowacyjnej - mówił. Stwierdził także, że system zdrowia potrzebuje natychmiastowego dofinansowania. - Wiemy, jak to zrobić - mówił.





Forum Ruchu Polska 2050. Zaplanowano panele dyskusyjne i warsztatowe

O godz. 10 rozpoczął się w Warszawie Forum Ruchu Polska 2050, podczas którego przedstawiono plan gospodarczy ruchu. Politycy i eksperci Polski 2050 mówili m.in. o silnej walucie, stabilnych cenach, transparentności finansów publicznych, bezpieczeństwie dla przedsiębiorców i godności pracowników.

Forum otworzył Michał Kobosko, który pełnił rolę gospodarza.

Mirosław Suchoń mówił przed Forum, że skupi się na kwestiach związanych z odpolitycznieniem spółek Skarbu Państwa. - A więc z tym, aby rzeczywiście pracowały one na rzecz państwa, a nie na rzecz wąskiej grupy polityków, którzy te spółki obsiedli - wyjaśnił. - Skupię się również na sprawach związanych z wolnością gospodarczą, z ułatwieniami do prowadzenia firm - wyliczał. - Na pewno będę mówił też o kwestiach związanych z infrastrukturą i jej znaczenia pod kątem gospodarczym - dodał. Ponadto polityk odniesie się także do zagadnień związanych ze stanowieniem prawa w sprawach gospodarczych.

Jak wyjaśniła Paulina Hennig-Kloska, gospodarczy program Polski 2050 ten skupia się wokół ośmiu głównych wyzwań.

Wśród nich są m.in. wolności gospodarcze przedsiębiorców, prawa pracowników, ograniczenie angażowania państwa w gospodarkę, cały obszar aktywności zawodowej, finansów publicznych i podatków, ale też edukacji, jako ważnego obszaru finansów publicznych rzutującego na gospodarkę. Ponadto, w programie znajdą się też kwestie dotyczące energetyki w kontekście transformacji energetycznej.

Organizatorzy forum zaplanowali również panele dyskusyjne i warsztatowe.