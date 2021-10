Jak podała Straż Graniczna, w czwartek funkcjonariusze z placówki SG w Świecku przyjęli od strony niemieckiej kolejną rodzinę obywateli Rosji pochodzących z Czeczenii. Dziewięcioosobowa rodzina cudzoziemców wcześniej starała się w Polsce o ochronę międzynarodową.

"Niemieckie służby przekazały dwoje rodziców oraz siedmioro dzieci w wieku 2, 3, 4, 6, 9, 10 i 12 lat, obywateli Rosji. Zostali oni zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a ponieważ wcześniej złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju" - poinformowała w piątek Straż Graniczna.





"Polska była dla nich jedynie krajem tranzytowym"

SG informuje, że funkcjonariusze SG z placówki w Świecku ustalili, że cudzoziemcy wraz z dziećmi do Polski przyjechali w czerwcu 2019 roku przez przejście graniczne w Terespolu i za pośrednictwem Komendanta PSG w Terespolu złożyli wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP. "Następnie od razu wyjechali do Niemiec." - podano.

Dodano, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców postanowił umorzyć postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej na terytorium Polski. Jednakże po przekazaniu do Polski przez służby niemieckie cudzoziemcy zdecydowali, że nadal będą ubiegać się o ochronę międzynarodową na terytorium naszego kraju.



"Złożyli kolejny wniosek, którym objęte zostały także małoletnie dzieci. Po zakończonych czynnościach cała rodzina skierowana została do Ośrodka dla Cudzoziemców w Podkowie Leśnej" - poinformowała Straż Graniczna.