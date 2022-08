Senat zgłosił w czwartek poprawki do ustawy o dodatku węglowym, rozszerzając zakres gospodarstw domowych uprawnionych do otrzymania dodatku w wysokości trzech tysięcy złotych. Prawdopodobnie w piątek Sejm będzie nad nimi głosować.

Tymczasem piątkowa "Rz" opublikowała sondaż, w którym zapytała respondentów o to, jak oceniają dodatek węglowy w pierwotnej wersji, czyli tylko dla gospodarstw domowych, w których źródłem ogrzewania jest węgiel.

Zdecydowanie dobrze ten pomysł oceniło 21,5 proc. pytanych, 26,8 proc. - raczej dobrze. Zdecydowanie źle o takim rozwiązaniu opowiedziało się 29,5 proc. osób, a 16,5 proc. - raczej źle. Niezdecydowanych było 5,7 proc.

Sondaż dla "Rz" wykonał IBRIS 29-30 lipca na próbie 1 100 respondentów.

Borys Budka o dodatku węglowym: Bez pomocy zostanie 10 mln gospodarstw

Na temat dodatku węglowego wypowiedział się na antenie Polsat News poseł PO Borys Budka.

- To, co proponuje rząd, jest dzieleniem Polaków na lepszych i gorszych - stwierdził. W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" wyliczał, że bez pomocy przed nadchodzącą zimą pozostanie 10 mln gospodarstw domowych. Jego zdaniem władza będzie miała też trudności, by rozwieźć po kraju węgiel, który przypłynie do portów.