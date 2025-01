Ślad po nich zaginął. Policja szuka dwóch nastolatek

Z kolei Natalia Musiał ostatni raz była widziana w niedzielę , 12 stycznia 2025 roku, o godzinie 16, kiedy wyszła z domu przy ul. Browarowej w Tychach. 12-latka ma 140-150 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, jasnobrązowe włosy do ramion i niebieskie oczy . W chwili zaginięcia miała na sobie różową kurtkę, czarne spodnie z rozszerzanymi nogawkami i różowymi motylkami oraz biało-różowe buty.

Rodzina i policja apelują o pomoc w ustaleniu jej miejsca pobytu. Wszelkie informacje można przekazywać do Komendy Miejskiej Policji w Tychach pod numerami: 47 85 51 200, 47 85 51 266, 47 85 51 255 lub 112.

Funkcjonariusze podkreślają, że czas odgrywa kluczową rolę w takich sprawach. Każda informacja, nawet pozornie błaha, może przyczynić się do odnalezienia zaginionych dziewcząt. Policja apeluje do mieszkańców, by udostępniali komunikaty o poszukiwaniach i zgłaszali wszelkie zauważone ślady.