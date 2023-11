Siarczysty mróz. Synoptycy stworzyli podium

Patrząc na ostatnie wykresy temperatur możemy się poważnie zastanawiać, czy wciąż mamy do czynienia z jesienią, czy też w tym roku zima zaczęła się wcześniej. Kolejne noce są niezwykle mroźne , czego dowodzą najnowsze dane zaprezentowane przez synoptyków.

Zima przyszła w listopadzie

Jak informuje IMGW , tegoroczna końcówka listopada jest wyjątkowa. Pogoda cały czas nas zadziwia i kształtuje temperatury, które bardziej kojarzą się ze styczniem lub lutym, niż z jesiennym miesiącem. W nocy z wtorku na środę na pojedynczych stacjach meteorologicznych na Dolnym Śląsku zanotowano silny mróz . Oznacza to temperaturę powietrza wynoszącą -15 st. C i mniej .

W nocy z wtorku na środę temperatura lokalnie spadła znacząco poniżej -10 st. C / IMGW /

Synoptycy ostrzegają, że kolejna noc - ze środy na czwartek - również będzie mroźna . Na północnym wschodzie Polski oraz na terenach podgórskich Karpat i Sudetów temperatury mogą wynieść -12, -10 st. C . W centrum termometry pokażą około -6 st. C a najcieplej ma być nad morzem: -2 stopnie Celsjusza.

Zimowa końcówka jesieni

Z danych IMGW wynika, że listopad "robi się coraz chłodniejszy" i "zbliża się do normy termicznej dla tego miesiąca". Średnia miesięczna temperatura powietrza w tym miesiącu dla Karpat wynosi 3,9 st. C a dla Pojezierza Mazurskiego 3,1 st. C.