Rządową limuzyną do apteki? Wymowna odpowiedź minister

Przed pracą, w związku z pogarszającym się stanem zdrowia, robiłam w okolicy miejsca zamieszkania zakupy w aptece. Po zakupach samochód służbowy zabrał mnie do pracy w KPRM. Kolejnego dnia z przyczyn zdrowotnych udałam się na L4 - przekazała minister ds. równości Katarzyna Kotula. Polityk odniosła się do medialnych doniesień, które sugerowały, że miała pojechać rządową limuzyną do apteki, w trakcie zwolnienia lekarskiego.