Potwierdzono kolejne lokalizacje, w których spadły rosyjskie drony. Chodzi o Czyżów (gm. Stopnica) i Sobótkę (gm. Ożarów).Obie miejscowości leżą w woj. świętokrzyskim.

Burmistrz Czyżowa Ryszard Zych potwierdził w rozmowie z Interią, że maszyna spadła na pobliską łąkę i odkryto ją około godz. 17. Na miejscu pracuje lokalna policja.

Drugi z rosyjskich dronów spadł w Sobótce w powiecie opatowskim. Jak przekazała Interii rzecznik MSWiA Karolina Gałecka, są to szczątki rosyjskiego drona. Służby zabezpieczają obecnie teren.

Rosyjska maszyna spadła także w Bychawce Trzeciej w województwie lubelskim. Jak ustalił Łukasz Dubaniewicz z Polsat News, dron upadł na niewielki budynek gospodarczy. Informację tę potwierdziła Interii rzecznik MSWiA.

Premier Donald Tusk przekazał wcześniej, że doszło do 19 przypadków wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną rosyjskich dronów. Na ten moment na terenie Polski znaleziono 14 takich maszyn.

Rosyjskie drony nad Polską. Świat zareagował

W odpowiedzi na naruszenie przestrzeni powietrznej przez Rosję Polska uruchomiła art. 4. NATO. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział rozmowę z Karolem Nawrockim.

