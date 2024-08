AI Act to pierwsze na świecie tak kompleksowe rozporządzenie, które ma zapewnić, że rozwój i wykorzystanie tej technologii będą zgodne z wartościami europejskimi, takimi jak bezpieczeństwo i przejrzystość. AI Act jest bezpośrednio obowiązującym prawem, co oznacza, że jego przepisy muszą być respektowane w całej Unii bez potrzeby dodatkowej implementacji na poziomie krajowym. To rozporządzenie ustanawia ramy, które różnicują obowiązki dostawców i użytkowników AI w zależności od potencjalnego ryzyka dla społeczeństwa i gospodarki.

Reklama