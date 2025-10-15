Materiał reporterów Polsat News Moniki Gawrońskiej i Jacka Smaruja "Matki na wynajem" został nominowany do nagrody w Konkursie Reportaży Wideo, który towarzyszy 35. Festiwalowi Mediów.

Materiał jest jednym z 10 reportaży, które zostały nominowane do nagrody. Zwycięzcę konkursu poznamy 19 października.

Co ujawnili reporterzy Polsat News?

Reportaż "Matki na wynajem" ujawnia mechanizm nielegalnej adopcji. W ramach dziennikarskiej prowokacji reporterzy wcieli się w rolę małżeństwa z Warszawy, które chce zapłacić za urodzenie dziecka.

Dokument ujawnia, jak wygląda proceder nielegalnej adopcji, jak również przedstawia rozmowy z kobietami, które za pieniądze zgodziły się urodzić dziecko. Monika Gawrońska i Jacek Smaruj dotarli także do kancelarii, które pomagają w nielegalny sposób przejąć władzę rodzicielską.

"Matki na wynajem" autorstwa Moniki Gawrońskiej i Jacka Smaruja przygotowany został przez Dział Projektów Specjalnych Polsat News. Materiał wyemitowano w ramach cyklu "Polsat News Ujawnia".

ZOBACZ reportaż "Matki na wynajem":