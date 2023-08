Jak wynika z dokumentu przygotowanego przez Kancelarię Sejmu , na ten cel urzędnicy planują wydać 100 tys. złotych. To jednak nie wszystko.

Własne ujęcie wody przy Sejmie. To nie wszystkie wydatki

Jak tłumaczono, wynikało to z budowy nowego budynku komisji sejmowych, ale kiedy oddano go do użytku, budżetu nie zmniejszono.