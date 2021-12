- W moim przekonaniu zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i dlatego dziś kieruję zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana Rafała Trzaskowskiego i panią Aleksandrę Dulkiewicz - powiedział Interii minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.



W przypadku prezydenta Warszawy chodzi o list, który miasto rozesłało rodzicom za pomocą Librusa, a w przypadku prezydent Gdańska o treści zamieszczane na stronach internetowych szkół.



Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski, który sytuację nazywa "skrajną bezczelnością".



"Rządzący wykorzystują wszystkie dostępne środki i siły, by odebrać prerogatywy samorządom. A min. Czarnek pragnie szkoły, która nie uczy, tylko indoktrynuje" - uważa Trzaskowski.

Reklama

"Prezydent jako organ prowadzący szkoły ma prawo podzielić się z rodzicami swoimi spostrzeżeniami i przede wszystkim ma prawo, by poinformować ich o tym, nad czym pracują parlamentarzyści. To dlatego skierowałem do rodziców warszawskich uczniów list. List, w którym zachęcam rodziców, by nie pozostali bierni, by wykorzystywali oczywiste w demokratycznym państwie środki i zwrócili się do swoich parlamentarzystów, dzieląc się z nimi swoją opinią. To jest, zdaniem urzędującego ministra edukacji i nauki, materiał dla prokuratury" - wyjaśnia na Facebooku Trzaskowski.

Prezydent Warszawy, kończąc krótki wpis, zastanawia się, "czy zamiast ścigać prawdziwych złoczyńców prokuratura uzna za stosowne pochylić się nad tym wnioskiem".