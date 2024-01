Rada Mediów Narodowych podczas środowego wydała komunikat, potwierdzający, że wybrana przez nią rada nadzorcza sprawuje nadal władzę w TVP. Rada Mediów Narodowych w swoim komunikacie "przypomina, że w skład legalnie działającej Rady Nadzorczej Spółki Telewizja Polska S.A. wchodzą następujące osoby": Maciej Łopiński, Przemysław Tejkowski i Radosław Włoszek.

Rada Mediów Narodowych o władzach TVP

"Rada nadzorcza w takim składzie ma prawo realizować zadania przewidziane dla tego organu na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o radiofonii i telewizji oraz Statutu Spółki" - czytamy w uchwale, podjętej przez RMN. Komunikat przyjęto stosunkiem głosów 3:2. Przepadł wniosek Roberta Kwiatkowskiego, członka Rady, będącego w opozycji do członków wskazanych przez PiS, w sprawie poszerzenia komunikatu o informację, że likwidatorem TVP jest Daniel Gorgosz.

Komunikat Rady Mediów Narodowych ma związek z niedawną decyzją sądu. We wtorek 9 stycznia XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie oddalił wniosek o wpisanie do KRS członków rady nadzorczej TVP, których to minister Sienkiewicz powołał na stanowiska 19 grudnia, a także mianowanego przez nich na funkcję prezesa Tomasza Syguta.

Jak czytamy w uzasadnieniu, "uchwała o powołaniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy członków rady nadzorczej spółki i uchwała rady nadzorczej o powołaniu zarządu spółki zostały podjęte przez organ nieuprawniony, zgodnie z wyżej przywołanymi przepisami Ustawy o KRRiT, a także z uwagi na zapisy statutu TVP, zgodnie z przepisami samego Kodeksu Spółek Handlowych".







Decyzja sądu dotyczy rady nadzorczej i zarządu, powołanych przed postawieniem TVP w stan likwidacji. Decyzję w sprawie postawienia TVP w stan likwidacji i powołania likwidatora TVP sąd podejmie osobno.







Rada Mediów Narodowych poszerza zarząd TVP

Nie czekając na to, na środowym posiedzeniu Rada Mediów Narodowych postanowiła rozszerzyć skład, wybranego przez siebie zarządu TVP i powołać do niego dodatkową osobę. Członkiem zarządu został Tomasz Owsiński, wcześniej szef portalu TVP Info. Ma on wzmocnić wybranego wcześniej przez Radę na prezesa TVP Michała Adamczyka "w przywracaniu ładu korporacyjnego", jak przekazał nam jeden z członków RMN.

Rada Mediów Narodowych, w której większość mają członkowie wskazani przez PiS, nie uznaje władzy powołanego przez ministra kultury likwidatora. Rada stoi na stanowisku, że spółek medialnych, które są regulowane specjalnymi ustawami: ustawą o radiofonii i telewizji oraz ustawą o Radzie Mediów Narodowych nie można postawić w stan likwidacji w oparciu wyłącznie o przepisy kodeksu spółek handlowych.







Tę sprawę docelowo także rozstrzygnie sąd, który zdecyduje, najpierw czy wpisać do rejestru zgłoszonych przez Radę nowych członków zarządu (wcześniej Michała Adamczyka, a teraz dodatkowo Tomasza Owsińskiego), a następnie czy do krs wpisać wskazanego przez ministra kultury likwidatora Daniela Gorgosza. To ostatnie potwierdzałoby status TVP jako podmiotu w stanie likwidacji w ramach rozumienia kodeksu spółek handlowych.



Kamila Baranowska