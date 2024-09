Prokuratura Krajowa uzyskała informacje, które pozwalają postawić zarzuty trzem obywatelom Białorusi. Ci w maju 2021 roku przejęli kontrolę nad polskim samolotem, lecącym z Aten do Wilna. Następnie zmusili pilotów do awaryjnego lądowania. "Skutkowało to bezprawnym pozbawieniem wolności 132 osób i zatrzymaniem białoruskiego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza" - czytamy w komunikacie PK.