Pogoda na Boże Ciało 2024. Znamy najnowsze prognozy

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Boże Ciało 2024: Kiedy wypada święto? Jaka prognoza pogody?

30 maja wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto znane powszechnie jako Boże Ciało . Jest to czwartek, więc wiele osób może w tym czasie zaplanować długi weekend. Niestety, wiele wskazuje na to, że pogoda nie wszędzie będzie chciała w tym czasie współpracować.

Z danych IMGW wynika, że w Boże Ciało temperatury będą wysokie i w większości kraju wyniosą od 22-23 st. C na północnym zachodzie i południu do nawet 24-26 stopni Celsjusza w centrum oraz na północnym wschodzie.

Pogoda na Boże Ciało 2024 ze sporą dawką deszczu

Czy w Boże Ciało trzeba iść do kościoła? Wyjaśniamy

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, to święto nakazane, czyli obowiązkowe. Oznacza to, że tego dnia katolicy są zobowiązani do uczestniczenia w mszy świętej. W kościołach odbywają się wówczas procesje uliczne, podczas których niesiony jest Najświętszy Sakrament.