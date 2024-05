Boże Ciało 2024. Co to za święto?

Dlaczego Boże Ciało zawsze wypada w czwartek?

Boże Ciało to święto ruchome . To kiedy wypadnie data uroczystości jest uzależnione od terminu Świąt Wielkanocnych. Wynika to z faktu, że odbywa się ono zawsze 60 dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa . W efekcie Boże Ciało obchodzone jest w pierwszy czwartek po Święcie Trójcy Świętej.

Obchodzenie Bożego Ciała zawsze w czwartek ma być nawiązaniem do Wielkiego Czwartku. To właśnie tego szczególnego dnia, podczas Ostatniej Wieczerzy według Pisma Świętego pierwszy raz doszło do przemiany chleba w ciało i wina w krew. Ten termin został przyjęty też ze względu na to, że Chrystus tak nakazał obchodzić uroczystość w objawieniu Julianny z Mont Cornillon.