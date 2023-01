Pogoda na weekend. Na Pomorzu wyjdzie słońce

W nocy z piątku na sobotę miejscami mogą wystąpić opady śniegu. Lokalnie utworzą się zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. IMGW ostrzega przed śliskimi chodnikami na północy kraju. Najcieplej będzie na wybrzeżu (temperatura minimalna około 0 st. C), a najzimniej w rejonach podgórskich (do - 8 st. Celsjusza). Wiatr słaby, na północy umiarkowany, a nad morzem - porywisty.

Zdjęcie W sobotę blisko "zera" / Interia / Pogoda /

W sobotę w Polsce będzie dominować duże zachmurzenie poza północną częścią kraju. W pozostałych rejonach prognozowane są słabe opady. W Sudetach przybędzie miejscami ok. 6 centymetrów śniegu.

Temperatura maksymalna będzie wahać się od -1 do 2 st. C. Na wybrzeżu termometry pokażą ok. 4 st. C. z kolei na Suwalszczyźnie i kotlinach sudeckich do - 3 st. C. Najzimniej na Podhalu: -5 st. C.

Prognoza na niedzielę. Przelotne opady śniegu

Przełomu w pogodzie nie przyniesie niedziela - prognozowane jest zachmurzenie, co więcej nawet na Pomorzu nie pojawią się przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju, a na wybrzeżu - śniegu z deszczem.

Temperatura wyniesie od -2 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do 4°C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem, w dolinach górskich od -5°C do -2°C.

Zdjęcie Temperatury w niedzielę / Interia / Pogoda /

Wiatr powinien być słaby i umiarkowany w przeważającej części kraju. Z kolei nad morzem w porywach osiągnie do 65 km/h.

Według ekspertów w najbliższym tygodniu nie należy spodziewać się rewolucji w pogodzie. Od wtorku trzeba przygotować się na możliwe intensywne opady śniegu na południu kraju.

