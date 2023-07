Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o świadczeniu wspierającym

Ustawa o świadczeniu wspierającym. Jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy

180 proc. renty socjalnej określono na poziomie od 90 do 94 punktów, 120 proc. renty socjalnej - na poziomie od 85 do 89 punktów, 80 proc. renty socjalnej - na poziomie od 80 do 84 punktów, 60 proc. renty socjalnej - na poziomie od 75 do 79 punktów, a 40 proc. renty socjalnej - na poziomie od 70 do 74 punktów.