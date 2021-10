Szef rządu dodał, że pandemia pokazała, iż nie działa doktryna, według której to rynek wszystko powinien rozwiązać.

- Pandemia pokazała, że najtwardsi zawodnicy padali na deski, że firmy bankrutowały i rosło bezrobocie. Całe sektory wchodziły w trudny okres, który zresztą nadal trwa, czego przykładem może być sytuacja linii lotniczych, turystyki czy gastronomii. Z tego nas wyrwać może nie doktryna liberalna, ale połączenie siły rynku i z aktywnością zwinnego państwa, które może stworzyć najlepsze ramy do prowadzenia biznesu, które przyciąga ludzi z zagranicy - dodał premier Morawiecki.

Jak mówił premier, w ramach przygotowania Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju zidentyfikowano pięć głównych pułapek, z których Polska się wydostała, piątą z tych pułapek była słabość instytucji, do której zaliczono lukę w VAT.

- W dużym stopniu udało się ją domknąć, ale jeszcze nie całkowicie i daleka droga przed nami - oświadczył szef rządu. Jak dodał, bez stabilnych finansów publicznych nie ma rozwoju gospodarczego. - Państwa zachodnie, które dla nas cały czas jeszcze są wzorem do naśladowania, mają całkiem inaczej ułożony system finansów publicznych. Tutaj jest jeszcze dużo do zrobienia, ale udało się wiele osiągnąć - stwierdził Morawiecki.



Jego zdaniem dzięki temu, co udało się osiągnąć, "mamy większą zdolność do wyjścia z kryzysu i poszukiwania dróg w przyszłość".