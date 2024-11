O zmianach w przepisach prawa drogowego mówi się już od jakiegoś czasu, zwłaszcza w kontekście piratów drogowych. Prace nad nowym projektem trwają, a oprócz walki z bandytami drogowymi , rząd opracowuje również projekty innych zmian . Mają one wejść w życie w pierwszym kwartale 2025 roku.

Jakie zmiany w prawie drogowym planuje rząd i dlaczego?

Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa na drogach , zwiększenie mobilności młodych osób oraz dostosowanie przepisów do wymogów unijnych.

Zatrzymanie prawa jazdy. Granica 50 km/h

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie nowej przesłanki uprawniającej służby do zatrzymania prawa jazdy . Obecnie prawo jazdy jest odbierane kierowcom, którzy w obszarze zabudowanym przekroczą prędkość o 50 km/h. Nowelizacja rozszerza ten przepis.

Prawo jazdy dla 17-latków

Młodzi kierowcy będą musieli przestrzegać okresu próbnego, podczas którego obowiązywać będą limity prędkości: 50 km/h w obszarze zabudowanym, 80 km/h poza nim oraz 100 km/h na autostradach i drogach ekspresowych dwujezdniowych. Do ukończenia 18. roku życia taki kierowca będzie mógł jeździć tylko z bardziej doświadczonym kierowcą u boku. Wymagania dla drugiego kierowcy to co najmniej 24 lata i pięcioletni staż za kierownicą.