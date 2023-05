We wtorek wieczorem w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie miał odbyć się wykład prof. Jana Grabowskiego nt. "Polskiego (narastającego) problemu z historią Holokaustu ". Grabowski to znany historyk, zajmujący się problematyką historii polsko-żydowskiej, który na co dzień wykłada na Uniwersytecie w Ottawie.

Grzegorz Braun a wykład o Holokauście. Awantura z udziałem posła

Do wygłoszenia wykładu jednak nie doszło, a wszystko to za sprawą zachowania posła Grzegorza Brauna. Polityk Konfederacji dostał się na salę i po 10 minutach zablokował przemówienie prof. Grabowskiego. Jak pisze na Twitterze Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej", poseł miał "zdemolować mównicę, zwyzywać dyrektora Instytutu, a następnie 'zakończyć' wykład".

Gazeta podaje też, że Grzegorz Braun miał wyrwać historykowi mikrofon, uderzyć nim o mównicę, a także powyrywać kable z głośników. Z relacji dowiadujemy się też, że polityk miał szybko zostać otoczony przez uczestników spotkania w Niemieckim Instytucie Historycznym. Potwierdzać to mogą nagrania, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

Na jednym z nich, opublikowanym przez Zacharego Mazura z Muzeum Pollin, słyszymy, jak Braun oskarżany jest o "naruszanie mienia" Instytutu.

- I tu właśnie nie będą Niemcy uczyć Polaków historii II wojny światowej - odpowiada Braun, na co jedna z osób zwraca mu uwagę, że wykładowcą jest "pański obywatel". Następnie inna osoba prosi Brauna o "opuszczenie budynku".