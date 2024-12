Polityczna dyskusja na temat rzekomej przyszłości politycznej Marka Jakubiaka rozpoczęła się od wpisu Marcina Palade, który pojawił się na platformie X. Zacytowano w nim słowa wypowiedziane przez członka klubu Wolni Republikanie, w których odnosił się do powrotu Zbigniewa Ziobry do aktywnych działań politycznych.

"Marek Jakubiak: 'Panie ministrze Zbigniew Ziobro, jest pan bardzo potrzebny Polsce, bo już czas zamiatać. To właśnie już ten czas. Bardzo się ucieszyłem widząc dzisiaj pana ministra'. Czy Wolni Republikanie (dawne Kukiz'15) zdecydowali o powrocie do PiS? Coś mnie ominęło ?" - pytał Palade.

Paweł Kukiz o politycznej przyszłości Marka Jakubiaka. Wstąpi do PiS?

Na wpis zareagował Paweł Kukiz. Parlamentarzysta podkreślił, że nie ma w planach dołączenia do Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie zasugerował, że inny pomysł na polityczną przyszłość może mieć Jakubiak.

"Ja nigdy w PiS nie byłem i być nie zamierzam. Wygląda na to, że Marek bardzo chce. Ale co na to Karol?" - stwierdził.