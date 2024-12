Policja rozpoczyna akcję protestacyjną. Ma charakter ogólnokrajowy

Akcja protestacyjna policjantów. "Do momentu, aż władze wykażą wolę"

"Nasze postulaty były rozsądne i odpowiedzialne, a celem naszych działań zawsze było znalezienie rozwiązań korzystnych zarówno dla funkcjonariuszy, jak i dla całego społeczeństwa. Chcieliśmy, by funkcjonariusze policji mieli zapewnione godne warunki do pełnienia swojej trudnej i odpowiedzialnej służby" - przekonuje policja.

Zdaniem NSZZ Policjantów "pomimo wielokrotnych spotkań, prób negocjacji oraz gotowości do kompromisu, MSWiA nie wykazało żadnej chęci do faktycznego rozwiązania problemów". "Zamiast prowadzić dialog, konsekwentnie odrzucano nasze postulaty, ignorując potrzeby i oczekiwania funkcjonariuszy policji" - podano.

W komunikacie nadmieniono, że chociaż rozmowy odbywały się w dobrej wierze ze strony mundurowych, którzy starali się wypracować kompromis i nie raz podkreślali, że "nie chodzi nam o konfrontację, ale o znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla obu stron", to rząd "pozostał niewzruszony" i zignorował ich wnioski. Jak podkreślono, to m.in. brak woli do negocjacji ze strony przedstawicieli rządu doprowadził do takich kroków.