Protest leśników w Warszawie. "To nie do przyjęcia"

- Jesteśmy tu po to, by bronić polskie lasy, przyrodę. To, co oni wyczyniają w tej chwili jest nie do przyjęcia. Wyraźnie wskazano, że Lasy Państwowe trzeba zlikwidować. My się na to nie godzimy - mówi o działaniach Ministerstwa Klimatu i Środowiska Piotr Nalewajek, przewodniczący Krajowej Sekcji Leśnictwa i Ochrony Środowiska ZZ "Budowlani".