Najnowsze prognozy pogody IMGW potwierdzają, że na początku przyszłego tygodnia przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na południu Polski w poniedziałek i wtorek - w dwa ostatnie dni października temperatura może miejscami wynieść nawet 20 stopni Celsjusza . We wtorek jednak warunki zaczną zmieniać się na gorsze i pierwszego listopada pogoda będzie zdecydowanie bardziej wymagająca .

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Prognoza Pogody na Wszystkich Świętych

Środa 1 listopada będzie nie tylko przeważnie deszczowa, ale też niezbyt ciepła. Najniższej temperatury należy oczekiwać na północnym wschodzie oraz na południowych krańcach Polski: tam w ciągu dnia nie będzie cieplej niż 10 st. C. W centrum będzie podobnie, a na południowym zachodzie temperatura wyniesie do 12 st. C. Wiatr będzie słaby.