Agencja wyjaśnia też, że podwyższone wartości bizmutu-214 na wykresach ze stacji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie monitorującej radioaktywność w Lublinie to także efekt opadów atmosferycznych.

ZOBACZ: Elektrownia w Zaporożu odcięta od prądu po ataku rakietowym. Ostrzeżenie dla świata

"Bizmut-214 jest jednym z radionuklidów z szeregu uranowo-radowego. Naturalnie występuje on na powierzchni ziemi oraz w atmosferze w postaci aerozoli. Podczas deszczu aerozole zawierające Bi-214 są wzbijane z powierzchni ziemi, a także wymywane z atmosfery. Docierając do detektora możliwe jest zmierzenie promieniowania gamma emitowanego przez ten izotop. Powoduje to wzrost tła promieniotwórczego" - podaje PAA.

Wartości te są niskie i nie stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia.

Stanisław Żaryn: Kłamstwo, mające wywołać niepokój

W związku ze wzrostem wyników pomiarów promieniowania, w sieci pojawiło się wiele niezweryfikowanych informacji. Pełnomocnik Rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn ostrzegł, że mamy do czynienia z próbą "zainfekowania" opinii publicznej informacjami, że w Polsce występuje zagrożenie radiacyjne.

"To kłamstwo mające wywołać niepokój" - podkreśla.