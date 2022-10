Mszy św. w kaplicy Matki Bożej przewodniczył krajowy duszpasterz służby zdrowia ks. Arkadiusz Zawistowski. Nawiązując do życia i lektur wspominanej w sobotę w Kościele św. Teresy z Lisieux (prócz Pisma Świętego było to "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis), duszpasterz mówił o wadze budowania rodziny.

- Można się poświęcić pracy zawodowej, a nawet trzeba. Trzeba biegać od jednego zajęcia do drugiego, budować komunikację i relacje, zamartwiać się różnymi sprawami. Ale, człowieku, ty nie jesteś Bogiem, Bóg jest Bogiem, wszystko od ciebie nie zależy. Czasem Pan Bóg pokazuje nam sytuacje, kiedy to, co budowaliśmy, albo o co staraliśmy się, po prostu się rozsypuje - mówił.

- To właśnie znak, że Bóg pokazuje nam wtedy też swoje pogodne oblicze i mówi: zwróć się do mnie, przecież nie wszystko możesz. Ja jestem z tobą i po twojej stronie. Podobnie jest z życiem rodzinnym. Św. Tereska od Dzieciątka Jezus miała wspaniałych rodziców - przypomniał ks. Zawistowski.

- Rodzina to jest to, co musimy budować, co jest najważniejsze w naszym życiu. To jest zaplecze. Wszystko przemija, relacje koleżeńskie, władza w pracy czy produktywność w pracy, a pozostaje nasza mama, pozostają nasze wnuki. To są oni, z którymi warto budować relacje - zaakcentował krajowy duszpasterz służby zdrowia.

Główny inspektor sanitarny dokonał aktu zawierzenia Inspekcji

Na zakończenie mszy główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka dokonał aktu zawierzenia Inspekcji.

- Stajemy przed tobą, Matko, podczas kolejnej pielgrzymki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stajemy w szczególnym poczuciu jedności z pasterzami Kościoła, całego narodu polskiego, a także 16-tysięcznej rzeszy pracowników naszej inspekcji - mówił Saczka, klęcząc przed jasnogórską ikoną.

- Ty, która znasz wszystkie ludzkie cierpienia i nadzieje, która czujesz po macierzyńsku, która widzisz wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem a ciemnością, jakie wstrząsają współczesnym światem, przyjmij nasze wołanie skierowane do ciebie i ogarnij miłością matki ten nasz ludzki świat, naszymi prośbami racz nie gardzić, Maryjo, Matko i Królowo Polskiego Narodu - modlił się.

- Polecamy ci sprawę bezpieczeństwa sanitarnego naszego kraju, prosząc, abyś nas od wszystkich złych przygód wybawiła. Polecamy ci sprawę edukacji i promocji zdrowia, aby Polacy mogli cieszyć się dobrym zdrowiem ciała. Oblubienico Ducha Świętego, niech Duch Święty oświeca serca i umysły pracujących w urzędzie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w wojewódzkich, powiatowych i granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych - prosił Saczka.

- Niech nasza codzienna służba przyczynia się do wzrostu świadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie zdrowia publicznego. Matko, która nas znasz, z dziećmi Twoimi bądź. Spójrz miłościwym okiem na wszystkie nasze rodziny i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją matczyną pomocą. Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. Zagubionym, zrozpaczonym, przeżywającym kryzys wskaż na nowo drogę - kontynuował.

- Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, abyśmy się nie zgubili w naszym życiu - zakończył główny inspektor sanitarny.