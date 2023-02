Paczkomat zapoczątkował nowy trend. Do zabawy z odmianą dołączają kolejne marki

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

Lawinę komentarzy językoznawców, jak i użytkowników social mediów wywołała niedawna informacja firmy InPost. W komunikacie skierowanym do kontrahentów przekazano: "Korzystaj z poprawnej formy i nie odmieniaj znaku towarowego Paczkomat®". Teraz w sieci pojawiają się kolejne posty znanych marek, w których przekazywane są żartobliwe instrukcje odnośnie do poprawnej odmiany ich nazw. Tymczasem po sieci krąży screen, wedle którego sam rzecznik firmy dwa razy zmienia wersję własnego wpisu, by uniknąć odmiany słowa "paczkomat". Zapytaliśmy go o te wpisy.

Zdjęcie Po komunikacie InPostu powstał internetowy trend / Andrzej Hulimka / Forum, Agencja Forum; Facebook /