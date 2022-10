Polska Nowe przepisy w Kodeksie pracy. Co się zmieni?

"Work-life balance" to dyrektywa, która powstała po to, aby zapewnić rodzicom i opiekunom równowagę pomiędzy pracą i życiem rodzinnym. Ma zachęcać ojców do przejęcia częściowej opieki nad dziećmi i tym samym przyczynić się do równego podziału obowiązków rodzicielskich pomiędzy kobietami i mężczyznami w Europie.

Dyrektywa 2019/1158, określana również jako "work-life balance" zakłada m.in. nowe zasady urlopów rodzicielskich. Została przyjęta przez Parlament Europejski w 2019 roku z założeniem wdrożenia najpóźniej do 2 sierpnia 2022 przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Polsce nie udało się dotrzymać terminu. Prace legislacyjne wciąż trwają, jednak wiadomo już, że zmiany na pewno wejdą w życie.

Wiceminister rodziny Barbara Socha o implementacji projektu wypowiedziała się na posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw polityki społecznej. Na jakie zmiany w prawie pracy musimy być gotowi?

Od kiedy nowe zasady urlopów? Barbara Socha o dyrektywie "work-life balance"

Polski rząd zdaje sobie sprawę z opóźnienia. Daje jednak do zrozumienia, że nowe zasady urlopów rodzicielskich wkrótce wejdą w życie.

Wiceminister rodziny Barbara Socha na środowym posiedzeniu sejmowej podkomisji do spraw polityki społecznej poinformowała, że projekt wprowadzający w życie dyrektywę "work-life balance" jest już na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Niedługo jego regulacją zajmie się Rada Ministrów. - To więc jest przedostatni etap przed skierowaniem projektu do parlamentu - zaznaczyła Barbara Socha i podkreśliła, że wiele rozwiązań, które na tę chwilę funkcjonują w polskim systemie prawnym, wykracza poza wymagania Unii Europejskiej.

Jesteśmy krajem o prawie najdłuższym urlopie rodzicielskim w Europie. Przykładem kraju o jeszcze dłuższym urlopie rodzicielskim jest Rumunia. Tam urlop płatny trwa dwa lata - zaznaczyła wiceminister Barbara Socha

Większe wynagrodzenie w czasie urlopu rodzicielskiego

Wiceminister rodziny Barbara Socha wspomniała, że chociaż w Polsce już teraz mamy do czynienia z dobrze płatnymi urlopami rodzicielskimi, projekt, nad którym trwają prace, zakłada podwyższenie ich w części rodzicielskiej z 60 na 70 procent. Jest to poziom, w dyrektywie "work-life balance" wskazywany jako optymalny.

Warto wspomnieć, że w tej chwili kobiety otrzymują zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze sześć tygodni przysługującego im urlopu rodzicielskiego i 60 proc. w przypadku jego pozostałej części. W sumie zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego aktualnie wynosi więc średnio około 67,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zmiany w prawie pracy. Prawo do urlopów rodzicielskich indywidualnie

Zgodnie z nowymi zasadami prawo do urlopu rodzicielskiego będzie przysługiwać indywidualnie każdemu z rodziców. To z kolei oznacza większy komfort dla każdego taty, ponieważ nie będzie ono zależne od wykorzystania urlopu macierzyńskiego przez kobietę, która urodziła dziecko.

Urlop rodzicielski ulegnie wydłużeniu:

z 32 do 41 tygodni, jeśli urodzi się jedno dziecko

z 34 do 43 tygodni, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci

Zarówno ojciec, jak i matka będą mieli zagwarantowane dziewięć tygodni urlopu, który nie będzie mógł być przeniesiony na drugiego rodzica. - Zmiany wychodzą dalej, niż wymaga tego dyrektywa - podkreśla wiceminister.

Gdybyśmy chcieli wprost wdrożyć dyrektywę unijną, to wprowadzilibyśmy zmianę, że 9 tygodni z tych dzisiaj obowiązujących byłoby tylko do dyspozycji ojców. My wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym, dlatego proponujemy, żeby urlop rodzicielski wydłużyć o te 9 tygodni, które będą przysługiwały tylko ojcom" - - tłumaczy Barbara Socha.

Nowe zasady. Co niesie ze sobą "work-life balance"?

Dłuższy urlop rodzicielski to jednak niejedyne co może się zmienić w związku z dyrektywą "work-life balance". Jest duża szansa, że za zgodą pracodawcy rodzice dzieci do lat ośmiu i opiekunowie będą mogli liczyć również na bardziej komfortowe warunki pracy.





Art. 9 m.in. daje im możliwość wprowadzenia bardziej elastycznego czasu pracy, w miarę potrzeb skrócenia jej.

Art. 7 dyrektywy ma zaś umożliwić każdemu pracownikowi, niezależnie od tego, czy posiada dziecko czy nie, urlop z uwagi na tzw. "siłę wyższą", a więc zdarzenia , które są trudne do przewidzenia. Mogą to być ważne sprawy rodzinne, lub poważny wypadek bliskiej osoby.

Urlop opiekuńczy w dyrektywie. Jakie zmiany są możliwe?

Zgodnie z dyrektywą "work-life balance" możliwe będzie również wprowadzenie zmian w urlopie opiekuńczym. Ma on mieć wymiar 5 dni w roku i spekuluje się, że w polskim może zastąpić aktualnie obowiązującą dwudniową "opiekę nad dzieckiem".

Urlop opiekuńczy ma przysługiwać na krewnych zamieszkującym to samo gospodarstwo domowe, a więc na schorowanego ojca, matkę, lub małżonka. Będzie udzielany po złożeniu wniosku przez pracownika, który potrzebuje wolnego czasu, aby zaopiekować się tymi osobami.

