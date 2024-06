24 czerwca ustawa o ochronie sygnalistów trafiła do Dziennika Ustaw . Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej i zapewnić ochronę sygnalistom , czyli osobom pracującym w jednostkach sektora prywatnego bądź publicznego, które zgłaszają naruszenie prawa w miejscu pracy . Tym samym stosowanie wobec nich działań odwetowych przez pracodawcę może poskutkować wysokimi karami.

Ustawa o ochronie sygnalistów. Organizacje będą miały nowe obowiązki

Przepisy mają wejść w życie trzy miesiące od momentu ogłoszenia , czyli 25 września . Do tego czasu organizacje muszą opracować wewnętrzne procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa .

Obowiązek uwzględnia podmioty prywatne lub publiczne, dla których według stanu na 1 stycznia lub 1 lipca danego roku co najmniej 50 osób świadczy pracę zarobkową. Co istotne, rzeczony próg nie ma zastosowania w przypadku podmiotów prawnych wykonujących "działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937".