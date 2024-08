Zmiana ta została ujęta w założeniach do nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają umożliwić podmiotom publicznym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego, stopniowe dostosowanie się do elektronicznego obiegu dokumentów, co jest niezbędne do skutecznego wdrożenia e-Doręczeń. W okresie przejściowym zapewniona zostanie równoważność doręczeń realizowanych za pośrednictwem operatorów pocztowych, platformy ePUAP oraz innych systemów internetowych.

