Nowe obostrzenia i nauka zdalna. Rząd planuje dodatkowy zasiłek

Oprac.: Norbert Amlicki Polska

Z informacji zamieszczonych w wykazie prac rządu wynika, że rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych będą mieli prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 20 grudnia do 9 stycznia. Nie wlicza się go do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

