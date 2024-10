Niebezpieczny początek dnia. IMGW: "Uważajcie"

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Mgła niemal w całym kraju. Ostrzeżenie IMGW

Od rana większość kraju spowiła gęsta mgła . Alerty IMGW pierwszego stopnia związane z tym zjawiskiem obowiązywały we wszystkich województwach z wyjątkiem pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, części mazowieckiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia obowiązywały najczęściej do godz. 9:00, a miejscami na południowym wschodzie do 10:00. Lokalnie mgły mogły ograniczać widzialność do 100 metrów.