Pogoda w Polsce jest już typowo zimowa. Wszystko to zasługa niżu Brygida, który do naszego kraju przyniósł spore opady śniegu.

Od sobotniego wieczora biały puch pokrył niemal cały kraj. Opady śniegu i ich skalę najlepiej widać w górach.

Pogoda w Tatrach. Na Kasprowym Wierchu 70 cm śniegu

W Tatrach - na szczycie Kasprowego Wierchu leży już 70 cm białego puchu. Temperatura na szczycie spadła w poniedziałek rano do minus 14 st. C, a porywy silnego wiatru osiągającego w porywach do 22 km/h potęgują uczucie zimna.

W Dolinie Pięciu Stawów Polskich pokrywa śniegu osiąga niemal 60 cm, a na Hali Gąsienicowej leży 45 cm śniegu. W Zakopanem spadło 28 cm białego puchu. Jezdnie są tu białe, a część chodników nieodśnieżona co powoduje, że piesi są zmuszeni do chodzenia po drogach.

Według prognoz we wtorek nad Tatrami ma zaświecić słońce, ale od środy wrócą opady śniegu.

W Tatrach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, panują wyjątkowo niekorzystne warunki do uprawiania turystyki. Pokrywa śnieżna w wyższych partiach Tatr jest mocno zróżnicowana. Świeży śnieg zalega na wszystkich szlakach. Miejscami występują pod nim oblodzenia i jest ślisko.