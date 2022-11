Polska Zima zaskoczyła kierowców. Poważne utrudnienia i wypadki

Z pewnością nie raz zdarzyło ci się jechać autem w trakcie ulewnego deszczu albo przy niskiej temperaturze powietrza. To właśnie w takich sytuacjach parująca przednia szyba potrafi - szczególnie w trakcie jazdy - wyprowadzić z równowagi niejednego kierowcę. Oprócz tego ograniczona widoczność może być powodem niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Dlaczego szyby w aucie parują?

Zaparowane szyby są skutkiem skumulowania nadmiernej wilgoci w aucie. Może ona pojawić się w wyniku korozji, która powoduje nieszczelności w aucie, a następnie przenikanie wody do wnętrza samochodu. Czasami newralgicznym punktem są sparciałe uszczelki przy drzwiach czy niedrożne kanały odpływowe w podszybiu. Wilgoć jest także wynikiem wsiadania do auta w przemoczonych deszczem ubraniach.

Okazuje się, że źródłem zaparowanych szyb dosyć często bywa też awaria nawiewu. Warto wtedy sprawdzić, czy nagrzewnica, dmuchawa i przełączniki nawiewu działają poprawnie. Można również skontrolować filtr kabinowy, który często bywa zapchany i nie spełnia dobrze swojej funkcji, przez co szyby zaczynają parować.

Jak ustawić nawiew, żeby szyby w aucie nie parowały?

Aby zniwelować zaparowanie, możesz użyć klimatyzacji, która szybko osuszy powietrze w kabinie auta. Jeżeli jej nie masz, posłuż się nawiewem ogrzewania i ustaw go na maksymalnie ciepłą temperaturę. Zadbaj o to, aby ciepłe powietrze było skierowane na przednią szybę. Pamiętaj też o tym, że włączony obieg wewnętrzny powietrza w aucie może zwiększyć parowanie.

Najlepiej w awaryjnych sytuacjach, kiedy zależy ci na szybkim odparowaniu szyby, przetrzeć ją ściereczką z mikrofibry, którą zawsze warto mieć np. w bocznych drzwiach albo w schowku. Nie zapominaj też o regularnym myciu szyb. Jeśli będą one brudne i tłuste, szybciej zajdą parą. Istotną kwestią jest też w miarę możliwości częste wietrzenie auta, aby pozbyć się z kabiny nadmiaru wilgoci.

Jak pozbyć się parowania szyb w aucie za pomocą chemii?

Z pewnością parowanie szyb można zniwelować dostępnymi na rynku preparatami typu anti-fog w formie sprayu. Produkt wystarczy nanieść na ściereczkę z mikrofibry, a następnie należy przetrzeć szybę i lusterko wsteczne.

Na szklanej powierzchni tworzy się wówczas warstwa ochronna, która zapobiega osadzaniu się pary wodnej, a szyba pozostaje przejrzysta. Warto jednak wiedzieć, że ten sposób nie zniwelujemy nadmiaru wilgoci w aucie, a sam problem może się za jakiś czas znów pojawić.

Inne sposoby na zaparowane szyby w aucie

Parowanie szyb w aucie możesz zniwelować, gdy postawisz np. pod siedzeniem pochłaniacz wilgoci, który pozbędzie się nadmiaru wilgotnego powietrza. Oprócz tego zimą zwróć uwagę na to, by przed wejściem do auta oczyścić buty z nadmiaru śniegu, który potem się rozpuszcza i podwyższa poziom wilgoci w kabinie.



Dobrze też zmienić w okresie jesienno-zimowym chodniki z wykładziny na gumowe ociekacze, z których znacznie łatwiej będzie można usunąć nagromadzoną wodę z obuwia.