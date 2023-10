Nie zgłosili transportu 20 ton gazu. Akcja służb

Rzeszów: Przewoził 20 ton gazu. Otrzymał łączną karę w wysokości 25 tys. złotych

Podczas dalszych czynności mundurowi zwrócili się do kierowcy, by przedstawił im numer zgłoszenia ładunku do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Zgodnie z obowiązującymi przepisami tego typu przewóz wymaga odnotowania właśnie w takim rejestrze.