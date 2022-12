Nie stać cię na spłatę raty kredytu? Możesz otrzymać wsparcie do 2 tys. zł miesięcznie

Wzrost oprocentowania kredytów, inflacja i podwyżki cen sprawiły, że niektórzy Polacy borykają się z problemami finansowymi. Narażeni są na nie szczególnie ci, którzy co miesiąc muszą spłacać wysokie raty kredytów hipotecznych. Choć rząd wprowadził ustawowe wakacje kredytowe, nie wszyscy mogą z nich skorzystać. To m.in. właśnie dla takich osób powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działający na postawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku. Jest on realną pomocą dla tych, którzy mają zaciągnięty kredyt i nie mogą sobie poradzić z jego spłatą.

Reklama

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Kto może skorzystać?

Z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą skorzystać zarówno kredytobiorcy złotowi, jak i klienci banków spłacający pożyczkę w walucie obcej. Ta opcja przeznaczona jest dla osób, które mają kredyt mieszkaniowy i znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Fundusz obsługuje Bank Gospodarstwa Krajowego, zaś środki pochodzą ze składek banków, które udzielają kredytów hipotecznych.

Warto też wspomnieć o tym, że w awaryjnej sytuacji o pomoc mogą zgłosić się także te osoby, które planują sprzedać swoją nieruchomość. Jeżeli wcześniej zaciągnęli na nią kredyt, a sprzedaż nie pokrywa całego zadłużenia, ratunkiem może być zgłoszenie się po pomoc do BGK.

Aby móc ubiegać się o wsparcie dla kredytobiorców, należy spełnić chociaż jeden z warunków wskazanych w ustawie. Pożyczka lub wsparcie na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, gdy:

w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców ma status osoby bezrobotnej ,

, kredytobiorca co miesiąc ponosi koszty obsługi kredytu w wysokości większej niż 50 proc. dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe,

osiąganych przez gospodarstwo domowe, dochód gospodarstwa pomniejszony o koszty obsługi kredytu nie przekracza w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego kwoty 1552,00 zł lub w przypadku gospodarstwa wieloosobowego 1200 zł na osobę.

Jak działa wsparcie kredytobiorców?

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy, muszą pamiętać, że wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy. Kwota, na jaką można liczyć, ustalana jest indywidualnie z każdym kredytobiorcą. Nie może ona jednak przekroczyć dwóch tysięcy złotych miesięcznie.

Kredytobiorca, który boryka się z problemami finansowymi i spełnia określone warunki w ustawie, może też uzyskać zwrotną pożyczkę na pokrycie zadłużenia po kredytowanej nieruchomości, która została sprzedana. Maksymalna kwota to 72 tysiące złotych. Przyznana kwota przelewana jest od razu w całości na rachunek banku, który udzielił ci kredytu. Bardzo ważne jest to, aby wciągu 14 dni dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku.

Dla osób zainteresowanych zapomogą bardzo istotny jest też fakt, że okres 36 miesięcy może ulec skróceniu. Dzieje się tak, gdy pojawią się jakiekolwiek warunki wykluczające kredytobiorcę z otrzymywania takiego wsparcia. Mowa np. o sytuacji, kiedy kredytobiorca znajdzie zatrudnienie i przestanie figurować jako osoba bezrobotna.

A co zrobić w sytuacji, gdy dom lub mieszkanie jest zadłużone? Wtedy warto wystąpić o przyrzeczenie pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli tzw. promesę. Wcześniej jednak trzeba będzie podpisać przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Gdzie złożyć wniosek?

Jeżeli spełniasz warunki i masz problemy ze spłatą kredytu mieszkaniowego, w calu uzyskania pożyczki na jego spłatę czy promesy musisz złożyć wniosek do banku, który udzielił ci pożyczki. Możesz to zrobić osobiście albo za pomocą bankowości elektronicznej. Bank ma 21 dni na weryfikację wniosku. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna, jako kredytobiorca będziesz musiał zawrzeć umowę z kredytodawcą w ciągu dwóch tygodni. Kolejny krok to przekazanie kopii umowy do BGK.

Co zrobić, jeśli bank odrzuci wniosek? Prawo jasno mówi, że kredytobiorca może zwrócić się o ponowną weryfikację wniosku. Na odwołanie się od decyzji masz dwa tygodnie. Bank w ciągu siedmiu dni musi przekazać taką prośbę do Rady Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponowne rozpatrzenie wniosku następuje w terminie dwóch miesięcy. Rada po podjęciu ostatecznej decyzji informuje o tym zainteresowane strony, czyli kredytobiorcę i bank udzielający kredytu.

Czy otrzymane wsparcie trzeba zwrócić?

Zwrot wsparcia albo pożyczki musi nastąpić po upływie dwóch lat od wpłaty ostatniej raty. Spłata udzielonego wsparcia podzielona jest na 144 równe i nieoprocentowane raty. Należy wiedzieć, że jeśli kredytobiorca bez żadnych opóźnień spłaci 100 rat, pozostałe należności mogą zostać umorzone. Co ważne - wszelkie informacje o harmonogramie spłat, wysokości rat i o numerze rachunku, na które trzeba je przelewać, otrzymasz od swojego banku.



Wysokie raty kredytowe, ale po dopłaty sięga nadal niewielu