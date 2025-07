Giertych wezwał Episkopat do refleksji nad ich rolą społeczną i zaprzestania angażowania się w polityczne spory.

Poseł KO podkreślił, że wypowiedzi duchownych zniechęcają katolików o innych poglądach politycznych do Kościoła.

Roman Giertych zwrócił się do Episkopatu Polski za pośrednictwem mediów społecznościowych. Poseł KO opublikował treść listu na platformie X, zapowiadając na wstępie, że " nie będzie milczał ".

"Jak długo jeszcze drodzy księża biskupi tolerować będziecie oszczerstwa, kalumnie podle wypowiadane przez swoich współbraci w biskupstwie na tych, którzy ośmielają się mieć inne zdanie w polityce niż oni? Jak długo będziecie tolerować wypowiadane w tak ważnym dla Polaków miejscu, jakim jest Jasna Góra, obelżywe kłamstwa przez tych, którzy mieli być pasterzami owiec, a stali się wilkami zabijającymi plugawymi słowami te owce, które akurat nie chcą politycznie się im podporządkować?" - napisał Giertych, nawiązując do niedawnych uroczystości kościelnych, w których licznie brali udział politycy PiS.

Giertych ocenił, że w ostatnich dniach na Jasnej Górze "biskupi Długosz i Mering przeszli już samych siebie". "Jeden, znany dawniej z porównywania polityków PiS do Ewangelistów, obecnie publicznie wsparł nielegalną akcję grupy chuliganów , którzy organizowali patrole kibicowskie na granicy polsko-niemieckiej" - napisał, dodając, że "drugi z biskupów poszedł jeszcze dalej".

"Odnosząc się do nielegalnie nagranej, nielegalnie zachowanej i nielegalnie opublikowanej rozmowy pomiędzy mną a ówczesnym szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem biskup Mering wobec wiernych zebranych na Jasnej Górze i wobec tysięcy słuchających go przez środki masowego przekazu, powiedział, że obecnie rządzący przyznali się do tego, że są Niemcami, a jak uznał za poetą 'nigdy Niemiec nie będzie Polakowi bratem'" - przywołał poseł KO.