Choć kraśnikowate zaliczają się do motyli małych i średnich, a rozpiętość ich skrzydeł zazwyczaj nie przekracza 40 mm , to spożycie owada przez nieuważnego ptaka może skończyć się tragicznie - zarówno dla ofiary, jak i drapieżnika.

Motyle niebezpieczne dla człowieka?

"Tajemnice produkcji (cyjanowodoru - red.) opanowały gąsienice, które bazują na glikozydach cyjanogennych, pozyskiwanych razem z pokarmem. Co ciekawe rośliny produkują te związki dla ochrony przed roślinożercami, ale roślinożerne larwy kraśników się tym nie przejmują i same je później wykorzystują do obrony przed drapieżnikami" - wskazuje na Twitterze Dariusz Dziektarz z regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Na pytanie, czy potencjalne zjedzenie kraśnika przez człowieka może być niebezpieczne, Dzietkarz wskazał, że jeden motyl zwiera ok. 20 mikrogramów glikozydów cyjanogennych. Rozpad związku i uwalnianie trującego cyjanowodoru jest możliwy np. pod wpływem kwasu solnego znajdującego się w żołądku. Choć dawkę trującą w przypadku cyjanowodoru określa się na 1 mg na każdy kg masy ciała, to z wyliczeń Dziektarza oznacza to konieczność zjedzenia kilkudziesięciu, o ile nie kilkuset osobników, by "podtruć" człowieka.